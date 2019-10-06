سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الناخبون فى كوسوفو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:14 م
الناخبون فى كوسوفو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد الانتخابات بكسوفو - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ الناخبون فى كوسوفو، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، وسط نداءات للقادة لاستئناف الحوار مع صربيا حول تطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن نحو 1.9 مليون ناخب، من يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية، بدءوا التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب 120 مشرعا فى الدولة الواقعة فى منطقة البلقان، والتى أعلنت استقلالها عن صربيا فى عام 2008.
 
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن هذا التصويت يأتى فى أعقاب استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناى فى يوليو الماضى للمثول أمام محكمة خاصة فى لاهاى لاستجوابه بشأن جرائم ارتكبت ضد ذوى الأصل الصربى خلال فترة الحرب التى استمرت بين عامى 1998 و1999 .
 

كوسوفو

انتخابات برلمانيه

الناخبون فى كوسوفو

صناديق الاقتراع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة