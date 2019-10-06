الناخبون فى كوسوفو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

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بدأ الناخبون فى كوسوفو، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، وسط نداءات للقادة لاستئناف الحوار مع صربيا حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن نحو 1.9 مليون ناخب، من يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية، بدءوا التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب 120 مشرعا فى الدولة الواقعة فى منطقة البلقان، والتى أعلنت استقلالها عن صربيا فى عام 2008.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن هذا التصويت يأتى فى أعقاب استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناى فى يوليو الماضى للمثول أمام محكمة خاصة فى لاهاى لاستجوابه بشأن جرائم ارتكبت ضد ذوى الأصل الصربى خلال فترة الحرب التى استمرت بين عامى 1998 و1999 .