كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

نجح ضباط مباحث مديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على 3 أشخاص سرقوا 45 ألف جنيه من داخل محل بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، مفادة تلقية بلاغا من "إسلام. ا. م" 26 سنة، مدير محل إطارات الكائن بمحور الشهيد، باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل، وبداخلها مبلغ 45 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بشباك الحمام الخاص بالمحل ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. خ" ، 26 سنة، عامل بذات المحل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من" أ. ش" ، 22 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع ، و"م. ر. ع" ، 23 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضية رقم 2156 لسنة 2016م الشيخ زايد "مخدرات".