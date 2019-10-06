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القبض على 3 أشخاص سرقوا 45 ألف جنيه من داخل محل بمدينة نصر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:05 م
القبض على 3 أشخاص سرقوا 45 ألف جنيه من داخل محل بمدينة نصر سرقة خزينة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح ضباط مباحث مديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على 3 أشخاص سرقوا 45 ألف جنيه من داخل محل بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، مفادة تلقية بلاغا من "إسلام. ا. م" 26 سنة، مدير محل إطارات   الكائن بمحور الشهيد، باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل، وبداخلها مبلغ 45 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.   
 
 
 وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بشباك الحمام الخاص بالمحل ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها  "م. خ" ،  26 سنة، عامل بذات المحل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلاً من" أ. ش" ، 22 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع  ، و"م. ر. ع" ، 23 سنة، عاطل  السابق اتهامه في القضية رقم 2156 لسنة  2016م الشيخ زايد "مخدرات". 
 
 

وتم استهدافهم وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل عمله، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته مستغلًا طبيعة عمله بالمحل، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمان الثانى والثالث، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين ملك المتهم الثالث " وقام الأول بكسر شباك الحمام، واستولوا على الخزينة وفروا هاربين، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 38 ألف جنيه، 300 دولار أمريكى، وكذلك السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الخزينة الحديدية المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم هو جملة ما تم سرقته، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وأقر بان المبلغ المالى جملة ماتم سرقته، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 


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جريمة سرقة

مدينة نصر

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