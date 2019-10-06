القابضة الغذائية تجتمع بالموردين غدا لبحث توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تعقد لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الاثنين اجتماعًا ، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية وكذلك البطاقات التموينية وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت بدء وصول كميات زيت الطعام المتعاقد عليها ضمن المناقصة رقم 4 التى طرحتها هيئة السلع التموينية الشهر الماضى اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجارى، وحتى 25 من الشهر نفسه، على أن تصل الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 10 نوفمبر المقبل لطرحة على بطاقات التموين، فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية أولا بأول.