العثور على شاب جثة هامدة فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب.

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه بحر مويس، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تم استخراج الجثة، وبالعرض على نيابة كفر صقر، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على شاب غريث بمياه بحر مويس، أمام كوبرى الطريق الدائرى الجديد أمام مفارق سنجها، وتبين من تحريات ضباط مباحث كفر صقر، أن الجثة لشاب يدعى "عبد الله م م ال" 30 سنة مقيم حى النصر دائرة المركز، وبعثر بحوزته على كافة متعلقاته، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، بالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.