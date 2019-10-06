سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

العثور على شاب جثة هامدة فى مياه بحر مويس بالشرقية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:09 م
العثور على شاب جثة هامدة فى مياه بحر مويس بالشرقية غريق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه بحر مويس، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تم استخراج الجثة، وبالعرض على نيابة كفر صقر، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على شاب غريث بمياه بحر مويس، أمام كوبرى الطريق الدائرى الجديد أمام مفارق سنجها، وتبين من تحريات ضباط مباحث كفر صقر، أن الجثة لشاب يدعى "عبد الله م م ال" 30 سنة مقيم حى النصر دائرة المركز، وبعثر بحوزته على كافة متعلقاته، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، بالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.


الشرقية

كفر صقر

مياه بحر مويس

غرق شاب بمياه بحر مويس

مدير امن الشرقية

نيابة كفر صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العثور على جثة شخص غريق بترعة الجزيرية بقنا

الأحد، 22 سبتمبر 2019 03:47 م

أهالى ميت غمر يناشدون بمساعدتهم فى البحث عن جثة طفل غريق ..صورة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 م

انتشال جثة طفل غريق بشاطئ بورسعيد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:16 م

النيابة تصرح بدفن طفل البدرشين غريق نهر النيل لعدم وجود شبهة جنائية

السبت، 07 سبتمبر 2019 11:25 ص

استخراج جثة غريق من ترعة الإبراهيمية أمام كوبرى أطواب شمال بنى سويف

السبت، 10 أغسطس 2019 12:44 م

العثور على جثة شاب غريقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة