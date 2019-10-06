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العاهل الأردنى يبحث مع وفد أمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 05:02 م
العاهل الأردنى يبحث مع وفد أمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أ ش أ

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم ، الأحد ، مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب جيسون كرو، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب الملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرا إلى أهمية دور الكونجرس بهذا الخصوص.

كما تناول الجانبان - خلال اللقاء - الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وخفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة عبر الحوار.

وحول الأزمة السورية.. شدد الملك على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، لافتا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريا.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن اعتزازهم بعمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع الأردن، مشيدين بدور المملكة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

 


الاردن

العاهل الاردنى

امريكا

الولايات المتحدة

الشرق الاوسط

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