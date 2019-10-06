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الصوت والضوء: إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمى للقلب

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:43 م
الصوت والضوء: إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمى للقلب اضاءة الاهرامات بمناسبة اليوم العالمى لمرضى القلب
كتب عبد الحليم سالم

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تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأهرامات وأبو الهول بمناسبة اليوم العالمى للقلب تحت شعار "قلبى هو قلبك" ضمن فاعليات الاتحاد العالمى للقلب، وذلك بالتعاون مع  الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأوضح محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء فى بيان اليوم، إنه قد تمت إضاءة الأهرامات وأبو الهول كإعلان عن مشاركة مصر فى هذا اليوم العالمى، والذى تشارك فيه العديد من دول العالم بإضاءة معالمها الأثرية، لافتا إلى أن الغرض من ذلك التوعية بخطورة مرض القلب وضرورة الوقاية منه فى ظل إطلاق حملة توعية لهذا المرض.

وأشار إلى أنه تمت إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمى للقلب لعدة سنوات متتالية .

كما أن الصوت والضوء أضاءت الأهرامات فى أحداث عديدة، منها اليوم العالمى للسياحة، احتفالا بمصر راعيا إقليميا لكأس العالم، اليوم العالمى للمراة، لدعم الهدف العاشر للتنمية المستدامة، اليوم العالمى للتوحد، تضامنا مع مرضى الكبد الوبائى وفى يوم البيئة العالمى، اليوم العالمى للطفل المبتسر، اليوم العالمى لسلامة المرض.

 

 


الصوت والضوء

اضاءة الاهرامات

مرضى القلب

محمد عبد العزيز

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