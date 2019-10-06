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السكة الحديد تعلن مسابقة لتعيين مهندسين بالقاهرة والمحافظات فى 5 تخصصات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:59 م
السكة الحديد تعلن مسابقة لتعيين مهندسين بالقاهرة والمحافظات فى 5 تخصصات المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد، مسابقة لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات والكترونيات ومدنى وعمارة للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، لافتة إلى أنه ستختار من ضمن المتقدمين أفضل 150 مهندسا لتعيينهم.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى إعلانها أنه يشتراط فى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ الكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى تاريخ الإعلان، وأن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

واشترطت الهيئة على المتقدم أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمى لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى قبل تاريخ الإعلان، وأدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائى منها، على أن يستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

ووفقا لإعلان هيئة السكة الحديد يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر) قيمة إجراء الاختبارات لا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، علما أنها ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر الجارى.

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