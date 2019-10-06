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الزراعة تحدد 8 توصيات لحدائق الموز بالأراضى الرملية.. تعرف عليها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص
الزراعة تحدد 8 توصيات لحدائق الموز بالأراضى الرملية.. تعرف عليها زراعات الموز - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة، لحدائق الموز خلال شهر أكتوبر الجارى، بأراضى الوادى والأراضى الرميلة كالتالى:
 
- جمع السوباطات مكتملة النمو.. وترك النبات كما هو حتى شهر مارس.
 
- إزالة البزوز أولا بأول عند ظهورها.
 
ـ الاستمرار فى وضع السنادات.
 
- إضافة آخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـى أول ومنتصف الشهر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس.
 
ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتوريد القمة أو التبرقش.
 
- فى المشتل إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني فى حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الأزوتى يؤدى إلى تزهير الشتلات بالمشتل.
 
ـ الاستمرار فى المرور لاكتشاف الشتلات المصابة .
 
-للأراضي الرملية إضافة 8 كجم نترات نشادر / فدان خمـس مرات أسبوعيا.
 
-إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا .
 
-إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـدان / أسبوعيا .
 
- تقل الاحتياجات من الرى خلال الشهر لتصل إلى 25 ـ 35 م² / ف / يوم

 


زراعات الموز

الاراضى الرملية

المحاصيل الزراعية

المحاصيل البستانية

سوبطات الموز

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