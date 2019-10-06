الزراعة تحدد 8 توصيات لحدائق الموز بالأراضى الرملية.. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحدائق الموز خلال شهر أكتوبر الجارى، بأراضى الوادى والأراضى الرميلة كالتالى:

- جمع السوباطات مكتملة النمو.. وترك النبات كما هو حتى شهر مارس.

- إزالة البزوز أولا بأول عند ظهورها.

ـ الاستمرار فى وضع السنادات.

- إضافة آخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـى أول ومنتصف الشهر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس.

ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتوريد القمة أو التبرقش.

- فى المشتل إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني فى حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الأزوتى يؤدى إلى تزهير الشتلات بالمشتل.

ـ الاستمرار فى المرور لاكتشاف الشتلات المصابة .

-للأراضي الرملية إضافة 8 كجم نترات نشادر / فدان خمـس مرات أسبوعيا.

-إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا .

-إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـدان / أسبوعيا .

- تقل الاحتياجات من الرى خلال الشهر لتصل إلى 25 ـ 35 م² / ف / يوم