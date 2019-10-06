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الجيش الليبى يشن غارات على مواقع داخل الكلية الجوية فى مصراتة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 05:05 م
الجيش الليبى يشن غارات على مواقع داخل الكلية الجوية فى مصراتة قوات الجيش الليبى
أ ش أ

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شن الجيش الوطني الليبي، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في (مصراتة) فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غربي البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

يأتي ذلك، فيما ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات (الكرامة) أن صاروخا دمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر (حمزة) وأن ضربات سلاح الجو مستمرة على (سرت) و(تاجوراء) تجاه التجمعات ومستودعات الأسلحة.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد تقدم أمس السبت، في عدد من محاور القتال في العاصمة (طرابلس) وبسط سيطرته على مواقع جديدة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق، وتمكن من السيطرة على عدد من الآليات والأسلحة والذخائر وأسر عدد من الأفراد التابعين للميليشيات.

 

 


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