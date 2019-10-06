سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 ص
التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس كتب مدرسية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من طباعة جميع كتب النظام القديم للطلاب من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى العام، ولم يتبقى سوى بعض الأعداد المطلوبة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى جارى الانتهاء من طباعتها.
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن جميع النسخ التى تم طباعتها تسلمتها المديريات والمدارس، كما أن كتب النظام الجديد للتعليم تم طباعتها عدا كتاب كونكت بلس جار الانتهاء منه وتسليمه للمدارس ليصل إلى أيدى الطلبة، موضحة أن هناك نسخ من الكتاب وصلت المدارس فعليا، وتسلمتها أعداد كبيرة من الطلبة.
 
وأوضحت المصادر، لا توجد أى مشكلات تتعلق بالكتب المدرسية لأن غالبيتها وصلت المدارس وتسلمتها الطلبة فعليا.
 
وكانت الدراسة انطلقت 11 سبتمبر الماضى فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى و21 من نفس الشهر لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الإبتدائى حتى الثالث الثانوى.
 
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

الكتب المدرسية

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. طالب ثانوى يطلق مبادرة لتعليم زملائه الدخول على بنك المعرفة

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:52 ص

رحلة تسكين الطلبة المتفوقين وفتح باب التحويلات × 11 معلومة

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:00 ص

التعليم تتابع تطبيق لائحة الانضباط بحزم بعد زيادة حالات العنف بالمدارس

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:00 ص

المناهج الدراسية وانتصار أكتوبر.. "التعليم": مقرر التاريخ للثانوية العامة سرد قصة أبطال النصر بتفاصيلها.. وتناول منهج الابتدائية والإعدادية أحداث الحرب.. وتوجه المدارس بتوعية الطلبة لنقل وتنمية قيم الولاء

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:00 ص

وزارة التعليم توجه بسرعة تسكين طلاب رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة