"التضامن" تواصل تسجيل طلبات مكلفى الخدمة العامة من خريجى الجامعات

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، تسجيل بيانات مكلفى الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام إليكترونيا، مع التقدم الى أقرب إدارة أو مديرية لتقديم الأوراق.

يتم التسجيل عبر موقع الوزارة حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعى والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التى تستلزمها عملية التسجيل الإلكترونى لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد، حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب لتكليف والحصول على الخطاب الرسمى بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

ويستمر التسجيل لمدة شهر حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019.