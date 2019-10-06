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الإفراج عن 56 سجينا بسجن الزقازيق العمومى بموجب عفو رئاسى فى ذكرى حرب أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:10 م
الإفراج عن 56 سجينا بسجن الزقازيق العمومى بموجب عفو رئاسى فى ذكرى حرب أكتوبر عفو رئاسى - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أن 56 سجينا بسجن الزقازيق العمومي، شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخرجوا من بوابة السجن وسط حالة من الفرحة الشديدة بين ذويهم.

وأشرف علي إنهاء الإجراءات العميد هاني عبد الله، مأمور سجن الزقازيق العمومي، وقام بمراجعة كشوف الأسماء التي شملها العفو الرائد محمد علي، ضابط التنفيذ العقابي، برئاسة الرائد محمد عاشور، معاون أول مباحث سجن الزقازيق العمومي، بتوجيهات المقدم  محسن القلش، رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي.

وأضاف المصدر، أن ذلك بموجب عفو رئاسي وشرطي بمناسبة ذكري نصر أكتوبر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 511 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

ووضع المشرع نص المادة 155 من الدستور المصرى، والتى تتيح لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.

 


الشرقية

سجن الزقازيق العمومي

عفو الرئاسي

حرب اكتوبر

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