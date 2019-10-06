الأمانة العامة لدور الإفتاء تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 46 لانتصارات 6 أكتوبر

كتب لؤى على

هنأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد فضيلة الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين وسيفه الذي قدم ولايزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى ومواجهة المخاطر والمؤامرات التى تحاك ضده حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.

ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى بيانه اليوم ،السبت، كافة جموع الشعب المصرى إلى الالتفاف حول قواته المسلحة الأبيّة التى تدافع بعزة وكرامة عن مقدرات الشعبوالذود عن أراضيه.

كما دعا نجم، الشباب إلى عدم الالتفات مطلقا والانسياق خلف المؤامرات والشائعات التى تستهدف ضرب أمن واستقرار الوطن وتعطيل ما تحقق من تنمية فى مختلفالمجالات وأن يكونوا على قدر المسؤولية فى هذه المرحلة التى يمر بها وطننا الغالى مصر والتى تحتاج من الجميع إلى بذل الجهد والتفانى فى العمل والعرق حتى تحتل مصرناالغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب .

وثمّن نجم التضحيات والبطولات التى تسطرها القوات المسلحة ورجالها البواسل فى مواجهة جماعات الغدر والخيانة ومخططاتها الشيطانية وسعيها الدؤوب لإدخال البلاد فى نفق مظلم ، مطالباً الجميع إلى استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها لمواجهة المكائد والمؤامرات وتدحر التنظيمات والجماعات الإرهابية.