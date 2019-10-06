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اكتشاف حجر ألماس "ماتريوشكا" الفريد من نوعه بوزن 124جراما فى روسيا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:14 م
اكتشاف حجر ألماس "ماتريوشكا" الفريد من نوعه بوزن 124جراما فى روسيا حجر الماس "ماتريوشكا"
وكالات

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وجد العلماء في سيبيريا الروسية، ألماسة فريدة من نوعها، تدعى "ماتريوشكا"، وهو ألماس مركب ، أي داخله توجد ماسة أخرى متحركة،  وهذا الحجر الكريم هو الأول من نوعه في العالم، حيث لم يتم استخراج ألماس نظير له من قبل.

واكتشف الحجر خبراء الشركة "ألروسا"، في ياقوتيا، ويقدر عمر الحجر بحوالي 800 مليون سنة، وهو يزن 0،124 جراماً ويبلغ حجمه 4،8 × 4،9 × 2،8 ملم. 

وفقا للعلماء الروس، فإن الألماس الداخلي تشكل أولا، ثم ظهر الألماس الخارجي في وقت لاحق.

 

وقال نائب مدير أبحاث شركة "ألروسا"، أوليج كوفالتشوك، المثير للاهتمام هو فهم كيف تشكلت فقاعة الهواء بين الماسين، وحسب الفرضية الأولى كان الألماس يتطور في طبقة الوشاح ضمن معادن سليكاتية ثم هذه المعادن تحللت في طبقة القشرة الأرضية، وحسب الفرضية الثانية، تم تشكيل طبقة من مادة متعددة البلورات نتيجة للنمو الفائق داخل الالماس وتحللت هذه الطبقة إثر العمليات في باطن الأرض.

ألماس ماتريوشكا
ألماس "ماتريوشكا"
ألماس ماتريوشكا
 
ألماس "ماتريوشكا"

والألماس من أقسى المعادن الطبيعية الذي يتشكل في باطن الأرض، وتلقى إلى السطح بسبب النشاط البركاني ، ويجدها الجيولوجيون في صخور الكمبرليت، وهذه الصخور تشكل أنابيب ضخمة في الأرض.

معظم الماس يأتي من الغلاف الصخري، من بينهم حوالي ستة في المئة اخترقت قشرة الأرض من المنطقة الانتقالية بين الوشاح العلوي والسفلي أو حتى من الطبقات الأعمق.

 


سيبيريا الروسية

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روسيا

الماس

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