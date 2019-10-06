اكتشاف حجر ألماس "ماتريوشكا" الفريد من نوعه بوزن 124جراما فى روسيا

وجد العلماء في سيبيريا الروسية، ألماسة فريدة من نوعها، تدعى "ماتريوشكا"، وهو ألماس مركب ، أي داخله توجد ماسة أخرى متحركة، وهذا الحجر الكريم هو الأول من نوعه في العالم، حيث لم يتم استخراج ألماس نظير له من قبل.

واكتشف الحجر خبراء الشركة "ألروسا"، في ياقوتيا، ويقدر عمر الحجر بحوالي 800 مليون سنة، وهو يزن 0،124 جراماً ويبلغ حجمه 4،8 × 4،9 × 2،8 ملم.