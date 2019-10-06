افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

كتب أحمد حسن

افتتح كل من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة.

وذلك بحضور المهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الادارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، وقيادات الشركة.

وقال مسئولو الشركة إن المشروع يضم 50 أتوبيسًا فائق الجودة من 6 أكتوبر والشيخ زايد لجامعة القاهرة، وذلك ضمن مشروع النقل المستدام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة والأمم المتحدة، وتقوم بعملية التشغيل شركة مواصلات مصر.

ويحتوى المشروع على 3 مواقع بأكتوبر، هى: جراچ بالفاصل للسكنى الصناعى بجوار ميدان ليلة القدر، ونقطة توقف بدريم لاند بطريق الواحات، ومحطة التوقف النهائية التى تم افتتاحها اليوم، وإجمالي مساحتها 12500 متر مربع، وتحتوى على منطقة تجارية تخدم الركاب ومبنى رئيسى وخدمة سائقين، وتم انطلاق 16 أتويسا بأنحاء المدينة مساهمة من الشركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمدينة.