سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف سبب انخفاض السكر فى الدم وطرق الوقاية منه

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 ص
اعرف سبب انخفاض السكر فى الدم وطرق الوقاية منه مرض السكر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقص السكر فى الدم من المشاكل التى يعانى منها مرضى السكر، وقد يتعرض لهذا النقص الكثيرين دون إصابتهم بمرض السكر، ووفقا لما ذكره موقع migrainetrust فأن هناك أسباب مختلفة لنقص السكر فى الدم وهى:

1:إذا لم يتناول الشخص ما يكفى من السعرات الحرارية لتلبية احتياج جسمه، وهنا تكون مستويات الجلوكوز فى الدم منخفضة جدا.

2:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب نقص السكر فى الدم.

3:التغذية غير الصحية وإهمال تناول الطعام قد يؤثرعلى صحة الجسم ويسبب نقص شديد فى السكر.

4:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الاصابة بنقس السكر فى الدم.

5:نقص الهرمونات واضطراب الغدد الكظرية والنخامية يسبب نقص نسبة السكر فى الدم.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بنقص شديد فى نسبة السكر فى الدم وهى:

1:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

2:شحوب الجلد والبشرة.

3: الشعور بالقلق الشديد وعدم القدرة على التركيز.

4: التعرق الغزير.

5:الجوع الشديد.

وللوقاية من نقص السكر فى الدم ينصح مرضى السكر بمراقبة السكر وقياسه باستمرار مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوط والاهتمام بالتغذية السليمة.


مرض السكر

نقص السكر فى الدم

السكر

قياس السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة