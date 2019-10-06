اعرف سبب انخفاض السكر فى الدم وطرق الوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

نقص السكر فى الدم من المشاكل التى يعانى منها مرضى السكر، وقد يتعرض لهذا النقص الكثيرين دون إصابتهم بمرض السكر، ووفقا لما ذكره موقع migrainetrust فأن هناك أسباب مختلفة لنقص السكر فى الدم وهى:

1:إذا لم يتناول الشخص ما يكفى من السعرات الحرارية لتلبية احتياج جسمه، وهنا تكون مستويات الجلوكوز فى الدم منخفضة جدا.

2:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب نقص السكر فى الدم.

3:التغذية غير الصحية وإهمال تناول الطعام قد يؤثرعلى صحة الجسم ويسبب نقص شديد فى السكر.

4:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الاصابة بنقس السكر فى الدم.

5:نقص الهرمونات واضطراب الغدد الكظرية والنخامية يسبب نقص نسبة السكر فى الدم.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بنقص شديد فى نسبة السكر فى الدم وهى:

1:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

2:شحوب الجلد والبشرة.

3: الشعور بالقلق الشديد وعدم القدرة على التركيز.

4: التعرق الغزير.

5:الجوع الشديد.

وللوقاية من نقص السكر فى الدم ينصح مرضى السكر بمراقبة السكر وقياسه باستمرار مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوط والاهتمام بالتغذية السليمة.