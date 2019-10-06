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اصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة انفجار كهربائى فى مطعم بضواحى لوس أنجلوس..فيديو

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:01 م
اصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة انفجار كهربائى فى مطعم بضواحى لوس أنجلوس..فيديو حريق -أرشيفية
وكالات

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أصيب 5 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته بالغة، جراء انفجار كهربائي مساء السبت في مطعم بمنطقة "هانتينجتون بيتش"، في ضواحي لوس أنجلوس.

 

وقالت تقارير إن بين المصابين الخمسة في انفجار "مجمع قرية العالم القديم"، اثنان من رجال الإطفاء ومدنيان، و إنه تمت معالجتهم من إصابات طفيفة، بحسب ما ذكره مسؤولون في دائرة إطفاء هانتينجتون بيتش.

 

غير أن السلطات قالت أيضا إن أحد الأشخاص نقل إلى مستشفى محلي حيث وصفت حالته بالحرجة.

ويعتقد أن المصاب هو أحد الموظفين الذين كانوا يعملون في أحد أكشاك مهرجان "اكتوبر فيست" في هانتينجتون بيتش" بضواحي لوس أنجلوس، عندما وقع الانفجار، الذي يعتقد أنه سببه محول كهربائي، وفقا لما ذكرته "برس تيليغرام"، غير أن الرعاة تحدثوا أيضا عن رائحة غاز في المكان قبل وقوع الحادث، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 وقال موقع "برس تيليجرام"إن ما يشبه "كرة نارية عملاقة تصاعدت" في السماء، ثم "حدث انفجار ثان ربما بعد 10 أو 20 ثانية".

 

وقال شاهد العيان كايل نيلسون، إنه سمع وشاهد 3 انفجارات متعاقبة ضخمة في منطقة المهرجان.

 

أما شاهدة العيان ميجان هوك فقالت إنها رأت ألسنة اللهب تندفع من الأرض بقرب من الساحة، مضيفة أن النيران تجاوزت سقف منطقة المهرجان، وربما وصل ارتفاعها إلى بين 35 و40 قدما، مشيرة إلى أنه قبل دقائق قليلة من الانفجار الأول، انطفأت الأنوار.

وتحدث شهود آخرون عن وجود مشاكل كهربائية واضحة قبل الانفجار الأول.

 

وقال بات برازيل، 27 عاما، أنه كان خارج إحدى الخيام في موقع المهرجان بانتظار عودة خطيبه وأخته عندما رأى ألسنة اللهب تنطلق من خيمة أخرى بالقرب من مدخل المهرجان، مضيفا "لقد أضاءت السماء.. كان الجميع يصرخون بجنون".

ولا تزال السلطات تحقق في أسباب هذا الانفجار.

 


انفجار كهربائي

هانتينجتون بيتش

لوس أنجلوس

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حريق فى مطعم امريكى

حريق فى مطعم

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