استعدادات "صحة الأقصر" للاحتفال بانتصارات أكتوبر فى 10 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، وذلك فى إطار الاستعداد للإحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل استعدادات صحة الأقصر للاحتفالات:-

1. تم وضع خطة تأمين طبى بمختلف مستشفيات المحافظاة

2. تقرر إلغاء إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتشكيل فرق الانتشار السريع

3. تمت زيادة أعداد النوبتجيات بالمستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أى طوارئ

4. تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة وتشمل المياه والكهرباء والوقود

5. تقرر توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى فى كافة التخصصات الطبية الحرجة

6. تقرر الإستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات المصرية

7. تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة

8. تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة لتلقى أيهة شكاوى أو إخطارات

9. غرفة العمليات تقوم بمتابعة الموقف على مدار الساعة بكافة ميادين وشوارع المحافظة

10. يتم التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات وزارة الصحة