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استطلاع: نصف الإسرائيليين يرفضون تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"أزرق- أبيض"

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:40 م
استطلاع: نصف الإسرائيليين يرفضون تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"أزرق- أبيض" نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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كشف استطلاع للرأى أجراه موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرفضون إقامة حكومة وحدة بين تحالف "أزرق - أبيض" بزعامة بانى جانتس وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، رغم المحاولات التى يجريها نتنياهو من أجل ذلك.

 

وذكر الموقع الإسرائيلى المقرب من دوائر صنع القرار فى إسرائيل إن 50% من المشاركين فى الاستطلاع رفضوا تشكيل حكومة وحدة ، مقابل 42% أيدوا تشكيل الحكومة، و8% كانت اجابتهم بلا أعرف، حيث أن هذا الاستطلاع يأتى فى أعقاب أول جلسات الكنيست الـ22 فى تاريخ إسرائيل.

 

استطلاع للرأى
استطلاع للرأى

وأشار الموقع، إلى أنه فى حال عدم تمكن الليكود أو تحالف "أزرق- أبيض" من تشكيل الحكومة فإنه سيتم الدعوة لانتخابات جديدة لتكون الثالثة فى عام واحد بعد انتخابات إبريل وسبتمبر .

 

وأوضح الاستطلاع أنه فى حال إجراء انتخابات جديدة فى إسرائيل فإن تحالف "أزرق- أبيض" سيحصل على 33 مقعداً متساوياً مع الليكود والقائمة العربية المشتركة ستحصل على 13 مقعدًا.


استطلاع للرأى

الليكود

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

اسرائيل

بانى جانتس

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