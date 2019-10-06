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استئناف جلسات استماع محامى نتنياهو فى تهم الفساد المنسوبة إليه

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:55 م
استئناف جلسات استماع محامى نتنياهو فى تهم الفساد المنسوبة إليه نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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تستأنف اليوم الأحد ولليوم الثالث على التوالى جلسات الاستماع فى القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الحكومى فى إسرائيل أن جلسات الاستماع قد انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضى، وتتعلق الجلسات بملف رقم 4000 المتعلق بمنح "نتنياهو" امتيازات لصاحب الموقع الاخبارى العبرى Walla مقابل تغطية إعلامية جيدة لرئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يناقش محامو نتنياهو في جلسات اليوم، وكذلك غدا ملف 1000 وملف 2000 المتعلقان بجرائم فساد نتنياهو بتقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين ، حيث سيحاول المحامون اقناع فريق المستشار القضائى للحكومة والنيابة العامة بعدم وجود أى تضارب للمصالح فى ما قام به رئيس الوزراء أو قرارات اتخذها وأنه بالتالى ما من جريمة جنائية ضده .

ونشرت وسائل اعلام إسرائيلية تقارير تشير إلى أن دفاع نتنياهو قال إنه لو كانت هناك تغطية إعلامية جيدة لرئيس الوزراء فى موقع Walla، فإن رئيس الوزراء لم يكن على علم بذلك.

 

 

 


اسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

فساد

تهم فساد

جرائم فساد

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