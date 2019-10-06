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احتياطى الصين يهبط إلى 3.092 تريليون دولار فى سبتمبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:39 م
احتياطى الصين يهبط إلى 3.092 تريليون دولار فى سبتمبر اليوان
رويترز

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تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبى أكثر من المتوقع فى سبتمبر رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهرى له فى 25 عاما فى أغسطس وسط تباطؤ فى الاقتصاد المحلى وتنامى توترات التجارة الصينية الأمريكية.

وانخفضت احتياطيات الصين - الأكبر فى العالم - 14.8 مليار دولار فى سبتمبر إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الاحتياطيات ستة مليارات دولار عن أغسطس إلى 3.101 تريليون دولار.

وجاء انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات فى أسعار صرف العملة وفى أسعار الأصول، حسبما قاله مكتب الصرف الأجنبى الصينى فى بيان صدر بعد نشر الأرقام.

ومن المتوقع بحسب البيان تنامى الضبابية فى البيئة الاقتصادية والمالية الدولية وأن تزيد التقلبات فى أسواق المال العالمية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وتصاعد الحماية التجارية.

واستطاعت الصين احتواء نزوح رؤوس الأموال على مدار العام المنقضى رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادى فى الداخل.

وانتعشت الاحتياطيات من مستوياتها الدنيا المسجلة فى أكتوبر 2018 بفضل قيود على حركة رؤوس الأموال وتزايد الاستثمار الأجنبى فى الأسهم والسندات الصينية.

وفى سبتمبر، ارتفع اليوان 0.14% مقابل الدولار بعد تكبد أكبر خسارة شهرية له فى 25 عاما فى أغسطس.

وتراجع اليوان حوالى 11% مقابل الدولار منذ بدأ الجانبان حربهما التجارية فى إبريل من العام الماضي.

وصعد الدولار 0.47% فى سبتمبر أمام سلة عملات رئيسية أخرى.


احتياطيات الصين من النقد الأجنبى

الاحتياطى الأجنبى

رويترز

الصين

اليوان

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