إطلاق اسم شهيد مجند "عبدالحليم عطية" على مدرسة فاقوس الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق اسم الشهيد عبد الحليم عطية محمد عبد الحليم سالم، على مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

أكد محافظ الشرقية فى بيان أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى .

ذكر بيان، أن أسرة الشهيد، كانت قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة فاقوس لانخاذ الاجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد عبد الحليم عطية محمد عبد الحليم سالم -على مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية التابعة لادارة فاقوس التعليمية.

يذكر أن الشهيد بتاريخ 8 / 4 / 2019 ضمن حالات استشهاد حماية وتأمين الدولة.