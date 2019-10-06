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إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج 500 جرام هيروين فى حدائق القبة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:06 ص
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج 500 جرام هيروين فى حدائق القبة مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة حدائق القبة، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم حدائق القبة وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على صالح.س 35 سنه مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، فى منطقة حدائق القبة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 900 جنيه، وهاتف محمول.

 

 


إحالة عاطل

المحاكمة الجنائية

مخدر الهيروين

حدائق القبة

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