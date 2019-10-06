إحالة أطقم طبية بـ3 وحدات صحية قروية للتحقيق بالفرافرة لتقصيرهم فى العمل

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء السبت، إحالة الأطقم الطبية في 3وحدات صحية قروية بمركز الفرافرة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وعدم إتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري داخل الوحدات الصحية.
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قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء السبت، إحالة الأطقم الطبية في 3وحدات صحية قروية بمركز الفرافرة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وعدم إتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري داخل الوحدات الصحية.
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