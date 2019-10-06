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إحالة أطقم طبية بـ3 وحدات صحية قروية للتحقيق بالفرافرة لتقصيرهم فى العمل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:04 ص
إحالة أطقم طبية بـ3 وحدات صحية قروية للتحقيق بالفرافرة لتقصيرهم فى العمل جولة الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء السبت، إحالة الأطقم الطبية في 3وحدات صحية قروية بمركز الفرافرة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وعدم إتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري داخل الوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، للوحدات الصحية القروية بمركز الفرافرة وقراه، في إطار المرور علي القطاع العلاجي و وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة.
 
كما وجه مسئولي القطاع، بإعداد مذكرة، لعرضها علي قيادات وزارة الصحة، ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، والجهات المعنية، لتخصيص 3000  متر مربع لبناء مدرسة التمريض بالفرافرة، والبدء في مشروع لرفع كفاءة 6  وحدات سكنية بسكن الأطباء بالفرافرة كذلك رفع كفاءة الوحدات الطبية القروية في قري اللواء صبيح وأبو هريرة بمركز الفرافرة.
 
 
 
 

 


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