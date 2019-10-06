إحالة أطقم طبية بـ3 وحدات صحية قروية للتحقيق بالفرافرة لتقصيرهم فى العمل

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، للوحدات الصحية القروية بمركز الفرافرة وقراه، في إطار المرور علي القطاع العلاجي و وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة.

كما وجه مسئولي القطاع، بإعداد مذكرة، لعرضها علي قيادات وزارة الصحة، ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، والجهات المعنية، لتخصيص 3000 متر مربع لبناء مدرسة التمريض بالفرافرة، والبدء في مشروع لرفع كفاءة 6 وحدات سكنية بسكن الأطباء بالفرافرة كذلك رفع كفاءة الوحدات الطبية القروية في قري اللواء صبيح وأبو هريرة بمركز الفرافرة.