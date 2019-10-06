أنشطة ثقافية ومقتنيات جديدة للاحتفال بنصر أكتوبر بمتحف السادات بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أكد عمرو مصطفى مدير متحف السادات التابع لمكتبة الإسكندرية، أن المتحف يقدم مجموعة من الأنشطة المتميزة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار مدير متحف السادات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف سوف ينظم مسابقة ثقافية الخميس القادم داخل المتحف، هى مسابقة تستهدف كل فئات المجتمع والمهتمين بتاريخ مصر و الحقبة الزمنية التى حكم فيها محمد أنور السادات مصر.

وأوضح أن الفائزين الأوائل سوف يحصلون على جوائز عبارة عن نسخة أصلية من الكتالوج المصور للرئيس السادات، وباقى المشاركين سوف يحصلون على مطبوعات متنوعة من منتجات المكتبة، بالإضافة إلى جولة تفصيلية مجانية داخل المتحف، والاستمتاع بمشاهدة العرض البانورامى للرئيس السادات.

وحول إضافة مقتنيات جديدة من متحف السادات، أشار إلى أن الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة قد قام بإضافة مقتنيات جديدة فى نهاية عام 2018، وكان أبرزها تمثال نصفى للرئيس السادات قد نحته النحات منصور فرج، و كان قد تم وضعه فى البرلمان المصرى فى لافترة من 1972 إلى 1981، بالإضافة إلى إضافة عدد من القلادات المميزة إلى مقتنيات المتحف، وهى قلادة الاستقلال التونسية التى حصل عليها السادات بإهداء من الرئيس التونسى بوتفليقة 1972، وقلادة من ملك نيبال عام 1981 خلال زيارته لمصر وهى تتميز بالنقوش الجميلة، و قلادة دير سانت كاترين، والتى تم إهداءها للرئيس الراحل خلال أول زيارة له للدير بعد خروج الاحتلال الاسرائيلى من أرض سيناء.

وأخيرا تم إضافة مجموعة من الصحف بلغات إنجيليزية تتناول أخبار عدة عن الرئيس الراحل وذلك لمخاطبة السائح الاجنبى الذى يزور المتحف.