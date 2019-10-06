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أمين البحوث الإسلامية: الأزهر أسهم بدور فعّال فى نشر الوسطية بدول العالم

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:48 م
أمين البحوث الإسلامية: الأزهر أسهم بدور فعّال فى نشر الوسطية بدول العالم الدكتور نظير عياد الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد خلال زيارته لكينيا عددًا من الرموز الدينية وبعض خريجى الأزهر الشريف بدولة كينيا، في لقاء نظمته السفارة المصرية بكينيا.

وقال الأمين العام خلال لقائه إن الأزهر الشريف أسهم بدور فعّال فى نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، وإثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تُعلى صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.

أضاف عيّاد أن الأزهر الشريف يبذل الجهود الممكنة لدعم الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ضمن استراتيجية الدولة المصرية ودورها العالمى فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب، حيث يسعى الأزهر لتوفير عناية خاصة ورعاية علمية لهؤلاء الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، فضلا عن زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب كل دولة.

من جانبهم عبر الحضور عن سعادتهم وانتمائهم للأزهر الشريف والتأكيد على دوره في نشر التسامح والسلام من خلال جهود فضيلة الإمام الأكبر وجولاته المختلفة لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم، ورغبتهم في زيادة التعاون بينهم وبين الأزهر لما له من مكانة عالمية ورسالة سامية وأهداف نبيلة تخدم البشرية وترسخ لكل القيم والمعاني العظيمة.

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

كينيا

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