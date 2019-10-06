أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز بـ 120 جنيها.. والضأن بـ130 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-10-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا فى معظم الأصناف وأنواع اللحوم.

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين لليوم السابع إن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 160جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.

وعلى جانب آخر شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.