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أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 6-10-2019

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:51 ص
أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 6-10-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 6-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)

1 يورو = 4.117 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.242 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.625 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.216 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.816 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.355 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.539 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.393 دولار أسترالى.

 

  ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.522 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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