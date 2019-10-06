أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 6-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 6-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.117 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.242 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.625 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.216 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.816 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.355 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.539 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.393 دولار أسترالى.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.522 ين ياباني.