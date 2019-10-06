أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

إعداد وليد عبد السلام

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية

الصحة: نراجع مخزون الأمصال واللقاحات الشتوية لتأمين توافراها

الزراعة: بدء مرحلة جديدة لترقيم وتسجيل الماشية قبل موسم الشتاء

انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين بعد تفعيل شبكة الاتصالات

جامعة القاهرة تستعد للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول بأسوان

القوى العاملة: غدا إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر

كهرباء جنوب القاهرة تحصل 500 مليون جنيه متأخرات على المشتركين خلال عام

رئيس قطاع التعليم بيوم المعلم العالمى: يجب رفع مهنة التعليم لأجل المجتمع