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أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين الخبز
إعداد وليد عبد السلام

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الخبز

الصحة

التموين

التعليم العالى

اليوم السابع بلس

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