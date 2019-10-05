5 ملفات تنتظر رئيس القابضة للتشييد والتعمير الجديد ..تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تولى المهندس هشام أبو العطا رسميا رئاسة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،بعد عدة أشهر من فراغ المنصب منذ رحيل المهندس محمود حجازى رئيس القابضة السابق الذى تقدم باستقالته يوليو الماضى.

وأصدر وزير قطاع الأعمال العام اليوم القرار رقم 46 لسنة 2019 ،بتعيين المهندس هشام أبو العطا رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، على أن يستكمل مدة المجلس الحالية .

وأبو العطا تولى منذ عدة أشهر رئاسة مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير ،إحدى شركات القابضة، مما منحه فرصه للتعرف على التحديات التى تواجه القابضة وشركاتها التابعة.

ويتمتع المهندس هشام أبو العطا بخبرة واسعة فى مجال إدارة المشروعات وأعمال البنية الأساسية والإنشاءات المدنية، كما شغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، وشغل مؤخرا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

المهندس أبو العطا تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة (مهندس مدنى- إنشاءات) فضلا عن عمله معيدا بالكلية (‪1981- 1983‬)، وهو حاصل على لقب مهندس استشارى من نقابة المهندسين المصرية، وعمل فى المملكة العربية السعودية كمهندس حر لمدة 15 عاما فى أعمال التصميمات الإنشائية والإشراف على التنفيذ وإدارة المشروعات وأعمال المقأولات.

كما عمل بشركة المنتزه للسياحة والاستثمار نحو 21 عاما حيث شغل مناصب عدة بها، مديرا للشئون الهندسية والمشروعات بشركة ثم نائبا للمدير العام ثم مديرا عاما ورئيسا للجهاز التنفيذى.

كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير قد وافقت فى 22 يوليو الماضى على تعيين المستشار محمد زكى موسى قائما بأعمال رئيس الشركة لحين تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة، وذلك بعد قبول استقالة المهندس محمود حجازى من رئاسة مجلس الإدارة.

وقالت مصادر بشركات القابضة للتشييد والتعمير ل" اليوم السابع" إن هناك العديد من الملفات الشائكة التى تنتظر رئيس القابضة الجديد ، أهمها أزمة السيولة التى تكاد تعصف بشركات المقأولات التابعة ، وأهمها المقأولات المصرية والنصر العامة للمقأولات التى لا تستطيع تدبير رواتب العاملين الشهرية ،بجانب الإنفاق على المشروعات، مما ترتب عليه سحب نحو 20 مشروعا من الشركتين خلال ألفترات الماضية وهو ما يستلزم دعم الشركات لاستعادة مشروعاتها ،وهو التحدى الثانى.

وأضافت المصادر أن التحدى الثالث هو مشكلة هيكلة الشركات، نظرا لارتفاع عدد العمال فى العديد منها ،خاصة العمالة الادارية ، فيما توجد عمليات قديمة لم يتم تسليمها حتى الآن تمثل التحدى الرابع ، أما التحدى الخامس ،هو مستحقات الشركات لدى بعض الجهات ،والتى تصل لنحو 3 مليارات جنيه مما يستلزم التحرك للحصول عليها لانقإذ الشركات من السحب على المكشوف من البنوك .

كان اليوم السابع نشر أمس عن ترشيح أبو العطا رئيسا للقابضة للتشييد والتعمير .