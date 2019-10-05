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3 طرق بسيطة للتغلب على آلام الدورة الشهرية والشعور بالاكتئاب والتوتر

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:00 م
3 طرق بسيطة للتغلب على آلام الدورة الشهرية والشعور بالاكتئاب والتوتر الأناناس من الفواكه المفيدة أثناء الدورة الشهرية
كتبت أمل علام

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قالت صحيفة "boldsky": "تعد الدورة الشهرية من أكثر الأوقات إحباطًا بالنسبة للسيدات، حيث تشعر المرأة بالألم والتوتر والغضب والحزن بدون سبب، وهناك طرق يمكنك اتباعها للتخلص منها، مثل استخدام كيس الماء الساخن، وتناول على بعض الشوكولاتة الداكنة، والحصول على بعض التمارين الخفيفة وما إلى ذلك للتخلص من الألم والاكتئاب".

 

تعرفى على أهم العوامل التى تجنبك مضاعفات الدورة الشهرية:

1. نظامك الغذائي

من المهم أن يكون لديك نظام غذائى جيد وصحى مليء بالأطعمة الغنية بالألياف، لأن تناول طعام صحى وأطعمة مغذية أكثر يمكن أن يؤثر على الغدد المسئولة عن الحفاظ على رصيدك الهرمونى المرتبط مباشرة بالفترة الشهرية.

 

أطعمة مفيدة بشكل خاص خلال فترة الدورية الشهرية:

الموز يخلصك من الام الدورة الشهرية
الموز يخلصك من الام الدورة الشهرية

أولا: أكل الموز

لأنه غنى بالماغنيسيوم والبوتاسيوم، ومع ذلك، لا تأكلى أكثر من اثنين فى اليوم.

 

ثانيا: الباباي

لأنه يحتوى على الكاروتين، وهى مادة غذائية تدعم مستويات هرمون الاستروجين، وتساعد أيضًا فى انقباض الرحم.

 

الاناناس
الاناناس

ثالثا: الأناناس

لأنه يحتوى على إنزيم بروميلين، والذى يمكن أن يساعد فى تدفق الدم وتوليد خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

كذلك اتباع حمية غنية بالكربوهيدرات، لأن اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يعطل وظيفة الغدة الدرقية لديك، وانخفاض مستويات هرمون الليبتين فى الجسم، كذلك يجب إضافة الدهون الصحية لأنها تساعد فى دعم مستويات الهرمونات والإباضة، ويمكنك الحصول على هذه الدهون من الأطعمة مثل السلمون، والزيوت النباتية، والجوز، وبذور الكتان، تناولى الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، والبروكلى، والبيض، والبقوليات، تجنبى الحلوى والوجبات الخفيفة، وبدلاً من ذلك تناولى الفواكه، وتجنبى الأطعمة الغنية بالتوابل لأن استهلاكها يمكن أن يؤدى إلى الانتفاخ والغازات.

هرمون الميلاتونين يساعد فى النوم
النوم يؤثر على الدورة الشهرية  

 2. النوم

من المهم الحصول على القدر المناسب من النوم، قلة النوم يمكن أن تعيق وظائف الجسم، وتعطل دورتك وتجعل الأعراض أسوأ، والشعور بألم شديد ونزيف إضافى، يمكن أن يتعب جسمك وعقلك، مما يؤدى فى النهاية إلى عدم القدرة على العمل والقيام بأنشطتك اليومية.

خطوات بسيطة للتخلص من الام الدورة الشهرية
خطوات بسيطة للتخلص من آلام الدورة الشهرية

 

كيف تتغلبى على الام الدورة الشهرية
كيف تتغلبين على آلام الدورة الشهرية
 

3. التمارين الرياضية

التمرينات الرياضية أثناء فترات الدورة الشهرية لا يخفف من أعراض الدورة الشهرية فحسب بل يعزز أيضًا أسلوب حياة صحى، فالتمرينات يمكن أن تساعد فى تخفيف الأعراض مثل الألم، التشنجات، الانتفاخ، تقلب المزاج، التعب، والغثيان، وبصرف النظر عن هذا فإن ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية مفيدة لك ولياقتك البدنية، ويمكن أن تساعد فى الحد من مخاطر ظهور العديد من المشكلات الطبية، والمشاكل الصحية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام، والسكر، وما إلى ذلك.


الدورة الشهرية

التغلب على الالم

التوتر والقلق اثناء الدورة الشهرية

ممارسة الرياضة

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