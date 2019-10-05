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21 يناير نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:06 م
21 يناير نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد محكمة-ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حددت محكمة النقض جلسة 21 يناير المقبل، لنظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 


نظر طعن

داعش الصعيد

يناير القادم

محكمة النقض

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