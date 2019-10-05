وزير الخارحية التونسى يبدأ زيارة عمل إلى كينيا الاثنين المقبل

تونس أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير شئون الخارجية خميس الجهيناوى سيقوم بزيارة عمل إلى كينيا يومى 7 و8 أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة من نظيرته الكينية مونكا جوما.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهى تندرج فى إطار حرص الدبلوماسية التونسية على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين، وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين تونس ودول شرق أفريقيا، ومع التجمعات الإقليمية وخاصة مجموعة الكوميسا التى تعد من أكبر وأهم التجمعات الاقتصادية فى العالم.

ومن المقرر أن يبحث الجهيناوى خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر مع المسئولين الكينيين بشأن المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وكينيا، التى من شأنها دفع التعاون الثنائي، كما سيشرف الجهيناوى بحضور نظيرته الكينية على تدشين مقر سفارة تونس بالعاصمة الكينية نيروبى والتى تم افتتاحها عام 2017.