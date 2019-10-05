"منظمة الهجرة": عودة 143 لاجئًا صوماليًا إلى بلدهم بمساعدتنا

جنيف /أ ش أ/

أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، اليوم السبت، أن المنظمة قدمت العون لـ143 لاجئا صوماليا للعودة من اليمن إلى بلادهم.

وأوضح ميلمان - فى تصريحات أوردها راديو (صوت أمريكا) - أن اللاجئين الصوماليين - من بينهم 56 طفلا - عادوا بالفعل إلى الصومال، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية فى اليمن دفعت أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الأجانب هناك لطلب العون من المنظمات الإنسانية لمساعدتهم فى المغادرة والعودة إلى ديارهم.

وأشار إلى أن 1500 لاجىءِِ صومالى عادوا بالفعل إلى بلادهم فى إطار مشروع العودة، وذلك منذ انطلاقه فى نوفمبر الماضي.