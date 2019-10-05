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معتز عبد الفتاح عن ملف "سد النهضة": مصر لديها الحق والقوة الدبلوماسية

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:27 م
معتز عبد الفتاح عن ملف "سد النهضة": مصر لديها الحق والقوة الدبلوماسية الدكتور معتز بالله عبد الفتاح
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، مضيفًا أن مصر صوتها قوى ومعها الحق والقوة الدبلوماسية عالميًا.

وأوضح "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن المصريون يدعمون قيادتهم السياسية من أجل حفاظ مصر على حقوقها المياه.

وقال : "لا نريد لإثيوبيا أى شر أو ضرر، فقد عاش شعبها حياته بدون السد، لكن المصريين لم يعيشوا حياتهم بدون نهر النيل"، مؤكدًا أنه لا يوجد أى خطأ على الدولة المصرية فى اتفاق المبادئ عام 2015.

 

 

وذكر أن مصر مستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يخص سد النهضة على الصعيد السياسى فى إطار محددات القانون الدولى.

 

 

 

 


معتز عبد الفتاح

سد النهضه

اثيوبيا

الحياه اليوم

التلفزيون

لبنى عسل

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