مصر تستعد لأكبر حدث مائى فى الشرق الأوسط الشهر الحالى.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تستعد مصر الشهر الحالى لإستقبال أكبر حدث مائى فى الشرق الأوسط، وهو أسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة من20 -24 أكتوبر فى القاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

أكدت وزارة الرى، أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه، كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه العام الماضى.

وأوضحت الوزارة، أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى التوعية بقضايا المياه من اجل التنمية المستدامة، ومواجهه التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم و تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للاسبوع تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف و كذا، استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

ويستضيف الأسبوع العديد من الأحداث الهامة والفاعليات ومنها عقد اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى، والذى ستشارك فيه وزراء 11 دولة إسلامية، إلى جانب فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية والجلسات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية، منتدى شباب المتخصصين الأفريقى الثانى، واجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه.

ويتخلل الأسبوع عدد من الفاعليات منها عدد من المسابقات ومعرض:حيث تم الإعلان عن منحة ل (5) صحفيين من الدول الأكثر فقراً لتغطية أحداث الأسبوع، و مسابقه لمشاريع التخرج المفتوحه لكافه الجامعات الحكومية أو الخاصة في مجال الري ، الهيدروليكا، إدارة المياه.، كذلك مسابقة أفضل بحث تطبيقى يكون موضوعه ضمن محاور الأسبوع، جائزة الأسبوع لأفضل الممارسات للمزارعين ومسابقة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وملتقى أطفال المياه تحت عنوان "سفراء المياه".

ويقام علي هامش الأسبوع معرض يضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المياه ونظم الري ومحطات المعالجة والتحلية والمجالات الأخرى ذات العلاقة ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الشركات والجهات المتخصصة والمنظمات فى المعرض.