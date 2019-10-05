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محافظ الدقهلية: البيروقراطية تعطل إنجازات كثيرة.. وندرس إقامة مراسى جديدة

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:17 م
محافظ الدقهلية: البيروقراطية تعطل إنجازات كثيرة.. وندرس إقامة مراسى جديدة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع أعضاء المجلس الاستشارى بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، و سعد الفرماوى السكرتير المساعد.

وأكد محافظ الدقهلية على أن البيروقراطية تضيع إنجازات كثيرة وتستهلك الجهد والوقت ،وأوضح أنه لا يمكن إصدار رخصة بناء لاى طرف طالما هناك نزاع قضائى وحتى يتم الفصل فيه.

وأشار شاروبيم إلى أن المرحلة الحالية تستدعى دعم الجميع للجهود التى تبذلها الحكومة لانجاز المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة المطالب.

وشدد محافظ الدقهلية على أنه لا تبرعات إجبارية فى المدارس أو غيرها ومن أراد التبرع بكامل اختياره وارادته كنوع من المشاركة المجتمعية فأهلا به لدعم الدولة المصرية.

وأضاف محافظ الدقهلية أننا ندرس إقامة مراسى جديدة لربط مراكز ومدن المحافظة ببعضها ،ونعد لرفع كفاءة عدد من الشوارع من ناحية الإنارة والصرف وبلاعات صرف مياه الأمطار،واشار انه خلال ثلاثة أشهر سيتم تغطية شوارع المنصورة بكاميرات مراقبة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسيير إجراءات التصالح على المواطنين من قبل مجالس المدن وإعلام الناس بالاجراءات لتشجيعهم على التقدم،واضاف ان كافة المشروعات تحتاج إلى رقابة وإدارة ومتابعة مشددا على المراقبة اليومية لمنافذ البيع.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشارى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق، ،والمهندسة هناء عبد العزيز رئيس قطاع الخطة بالأمانة العامة للادارة المحلية السابق، والدكتورة أميمة صالح بمستشفى الباطنة التخصصي،والدكتور محمد البيلى مدرس بكلية طب الأسنان ،وفتحى موسى بالأمانة العامة للادارة المحلية ،ومنه الله غازى عضو رقابى بالجهاز المركزى للمحاسبات،وشيماء الحسينى عضو المكتب الفنى .

 

 

 


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