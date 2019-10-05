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حفاظا على الشعب المرجانية والحياة البحرية..

مجلة بريطانية: مصر الأولى فى الشرق الأوسط لتبنى مبادرة "الزعنفة الخضراء"

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:23 م
مجلة بريطانية: مصر الأولى فى الشرق الأوسط لتبنى مبادرة "الزعنفة الخضراء" غواصين - أرشيية
كتبت آمال رسلان

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أشادت مجلة الغطس "dive magazin" البريطانية بتبنى مصر المعايير البيئية للأعشاب الخضراء، للمساعدة في حماية الشعاب المرجانية من الآثار السلبية المرتبطة بالغطس والغوص، وقالت المجلة "بذلك ستصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط والـ11 على مستوى العالم التى تعتمد معايير "الزعنفة الخضراء"  Green Fins .

وقالت المجلة فى تقرير لها، إن المبادرة التى تمت بالتعاون بين مؤسسة ريف-وورلد وغرفة الغوص والرياضات المائية (CDWS)، بدأت تجريبيا في محافظة جنوب سيناء، وخاصة شرم الشيخ ودهب، حيث تم تدريب أربعة من ممثلي الجمعية على أن يكونوا خبراء في "جرين فينس"، والذين تم اعتمادهم الآن لتدريب وإجراء تقييمات لأعضاء جدد في "جرين فينس" في مصر، كما سيتم تدريب فريق مماثل الحجم في محافظة البحر الأحمر (يغطي منتجعات الغردقة ومرسى علم) في مارس 2020.

وأشارت المجلة إلى أنه من بين 11.3 مليون سائح زاروا مصر في عام 2018 ، يقدر أن ثلاثة ملايين شاركوا في تجارب الغوص والغطس التي قام بها حوالي 500 مشغل، وتأمل المبادرة  Green Fins في الوصول إلى 30 مركزًا للغوص وتدريب 150 مرشدًا خلال السنة الأولى من تشغيلها، والأمر الذى سيساعد من تقليل الأضرار المرتبطة بالغوص والغطس في النظم البحرية الحساسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية، في جعلها أكثر مرونة في مواجهة الضغوطات الأخرى مثل العوامل المرتبطة بتغير المناخ.


Capture

مجلة بريطانية تشيد بمبادرات مصر للحفاظ عى البحر الأحمر

 


الزعنفة الخضراء

الشعب المرجانية

البحر الاحمر

غرفة الغوص

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