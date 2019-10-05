سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كيف تتخلص من مقاومة جسمك للمضادات الحيوية؟

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:00 م
كيف تتخلص من مقاومة جسمك للمضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المضادات الحيوية ليست ضرورية دائمًا لعلاج البرد والأنفلونزا، ولكن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدى إلى مقاومة الجسم لها واعتياده عليها، وبالتالى تصبح بدون جدوى، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للتخلص من مقاومة جسمك للمضادات الحيوية، وفقاً لموقع Doctor.
 
لم تعد المضادات الحيوية تستخدم بشكل روتيني لعلاج الالتهابات غير الخطيرة؛ مثل: التهاب الحلق والتهابات الصدر، لأنه كلما تم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الحالات البسيطة زاد احتمال أن تصبح غير فعالة لعلاج الحالات الأكثر خطورة.
 

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

المضادات الحيوية هي أدوية مهمة تستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا، ولكن يمكن للبكتيريا التكيف وإيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة من آثار المضادات الحيوية.

كلما زاد عدد مرات استخدامنا للمضادات الحيوية زاد احتمال مقاومتها للبكتيريا، حيث تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، بحيث لم تعد أدوية المضادات الحيوية تعمل كما يجب. 

كيف توقف مقاومة المضادات الحيوية؟

  • لا يمكن إيقاف مقاومة المضادات الحيوية تمامًا، ولكن باستخدام المضادات الحيوية بحكمة يمكن أن يتباطأ انتشار المقاومة.
  • وبدون المضادات الحيوية الفعالة ستصبح العديد من العلاجات الروتينية مثل العمليات والعلاج الكيميائي وعلاج الأسنان أكثر خطورة.
  • إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا، بما في ذلك التهاب الحلق والسعال، فاختر العلاجات الطبيعية بدلاً من المضادات الحيوي.
  • إذا أعطيت لك دورة من المضادات الحيوية من قبل طبيبك فتذكر أن تأخذها كما هو محدد وتأكد من الانتهاء من الجرعة كاملة على الرغم من أنك قد تشعر بتحسن قبل ذلك، هذا يساعد على تقليل خطر تطوير البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية.

المضادات الحيوية

العلاج بالمضادات الحيوية

البرد والانفلونزا

العلاج الحيوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة