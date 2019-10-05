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غدًا.. شمال سيناء تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بتكريم أبطال النصر

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:24 م
غدًا.. شمال سيناء تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بتكريم أبطال النصر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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تحتفل غدًا الأحد محافظة شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر بعدد من الفعاليات الرسمية، وفقا لبيان صحفى اليوم السبت.

تنطلق الاحتفالات صباحا من أمام ديوان المحافظة، بقيام اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه قيادات المحافظة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول يعقبه مؤتمر صحفى فى ديوان عام المحافظة.

وتتواصل الاحتفالات الإثنين 7 أكتوبر بمهرجان احتفالى فى المدينة الشبابية، ومهرجان رياضى، ومعرض فنون تشكيلية لفنانى شمال سيناء والشباب عن حرب أكتوبر، وندوة تثقيفية يلقيها محافظ شمال سيناء عن حرب أكتوبر، ثم تكريم أبناء شمال سيناء الذين شاركوا فى حرب أكتوبر.


شمال سيناء

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نصر اكتوبر

سيناء

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