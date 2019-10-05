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غدا.. اجتماع للكابينت الإسرائيلى لمناقشة التحدى النووى الإيرانى

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:59 م
غدا.. اجتماع للكابينت الإسرائيلى لمناقشة التحدى النووى الإيرانى نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المجلس الأمنى المصغر"الكابينت" سيجتمع غداً الأحد وهو الاجتماع الأول عقب انتخابات الكنيست التى أجريت فى 17 سبتمبر الماضى.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عدم إعلان سبب واضح للاجتماع إلا أن سياسيين توقعوا أن يكون السبب هو التحديات التى تواجه إسرائيل لا سيما الخطر النووى الإيرانى.

واستند المحللون السياسيون للتصريحات التى اصدرها نتنياهو مؤخراً قائلا: إن الخطر النووى هو التحدى الأهم والأكبر الذى يواجه إسرائيل ويجب على إسرائيل مواجهته بكل السبل.


اسرائيل

ايران

الكابينت

تل ابيب

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