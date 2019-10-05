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ضبط 4283 هاربا من أحكام وتحصيل 120640 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:25 م
ضبط 4283 هاربا من أحكام وتحصيل 120640 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام.

ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4283 متهما، منهم 1322 حكما جزئيا، و 169 حكم مستأنف، و 2727 جنيها حكم غرامات، و 56 حكم مخالفات، وضبط 9 متهمين محكوم عليهم في جناية، كما تم تحصيل 120 ألفا 640 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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