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صور.. منتجات النحت على جزوع النخيل بمعرض "تراثنا"

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:00 م
صور.. منتجات النحت على جزوع النخيل بمعرض "تراثنا" النحت على جزع النخيل
كتب أحمد حمادة

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قال عادل أمين أحد المشاركين فى معرض تراثنا، والذى يعمل بحرفة النحت على جزع النخيل، إن النحت على جزع النخيل كانت هوايته منذ الصغر وأنه بدأ فى تنفيذ أعماله وعرضها للبيع منذ 15 عاما.

وأضاف أمين لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى معرض تراثنا، أنه يستخدم "عِدد" بسيطة للحفر ونحت الأشكال على الخشب بدون استخدام ألوان، وأنه يعتمد على الألوان الطبيعية المتوفرة فى الخشب بطبيعته ليخرج الشكل النهائى.

يختتم معرض تراثنا فعالياته اليوم الأحد، بعد أن استمر بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجارى، والذى نظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشارك فيه 500 عارض لكافة الحرف اليدوية.

ويضم معرض تراثنا العديد من الصناعات والحرف التراثية المختلفة منها الكليم اليدوى- التللى- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمى- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش - تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوى- خزف- مفروشات- جلود- صوانى وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص.

 
 
النحت على جزع النخيل بمعرض تراثنا
النحت على جزع النخيل بمعرض تراثنا

النحت على جزع النخيل
النحت على جزع النخيل

 


تراثنا

معرض تراثنا

الحرف اليدوية

الصناعات التراثية

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