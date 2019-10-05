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صور.. سيد معوض يتلقى العزاء فى والده بمسقط رأسه بمدينة الفيوم

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:48 م
صور.. سيد معوض يتلقى العزاء فى والده بمسقط رأسه بمدينة الفيوم سيد معوض يتقبل العزاء فى والده بالفيوم
الفيوم – رباب الجالى

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تلقى سيد معوض مدرب منتخب مصر ونجم النادى الأهلى السابق العزاء فى والده الحاج معوض عبد الواحد أبو طالب فى السرادق الذى أقيم  فى شارع المدارس بمدينة الفيوم بالقرب من منزل الأسرة مساء اليوم السبت.

كانت الأسرة قد شيعت جنازة الفقيد مساء الجمعة عقب صلاة العشاء من مسجد قايتباى وتم مواراة الجثمان الثرى فى مقابر الأسرة بمدينة الفيوم. حرص الكابتن رمضان السيد نجم مصر والنادى الأهلى السابق ووالد زوجة الكابتن سيد معوض على التواجد فى السرادق وتقبل العزاء، كما حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدرى المدير الفنى والكابتن طارق مصطفى المدرب العام والكابتن محمد بركات مدير المنتخب والكابتن أيمن طاهر على تقديم العزاء وحضر إلى السرادق الكابتن أحمد حسن نجم مصر السابق.

وتواجد رياضيو الفيوم، وعلى رأسهم الكابتن كمال عبد ربه وعصام خير الله وجميل صبحى ومحمد مصطفى، وأحمد عبد العزيز، نجوم نادى الفيوم، وسيد الشورة حكم الكرة السابق وأشرف معوض على التواجد فى السرادق واستقبال المعزين.

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الفيوم

محافظة الفيوم

منتخب مصر

محمد بركات

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