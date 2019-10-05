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صور.. تجدد المظاهرات فى العراق والمحتجون يشتبكون مع الشرطة

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:24 م
صور.. تجدد المظاهرات فى العراق والمحتجون يشتبكون مع الشرطة تجدد المظاهرات فى العراق
كتب وكالات

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خرج آلاف المتظاهرين، فى شوارع العراق لليوم الخامس على التوالى، بعد أن رفعت السلطات حظر التجول تنفيذا لأوامر رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، إلا أن المظاهرات شهدت اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.

وتظاهر المئات فى الشوارع القريبة من وزارة النفط العراقية فى بغداد، وأمر رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى برفع حظر التجول المفروض فى بغداد بدءا.

 

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق

 

اشعال الاطارات
اشعال الاطارات

 

أعمال العنف بالعراق
أعمال العنف بالعراق

 

العنف فى العراق
العنف فى العراق

 

العنف مع الشرطة
العنف مع الشرطة

 

جانب من العنف بالعراق وتصاعد الأدخنة
جانب من العنف بالعراق وتصاعد الأدخنة

 

جانب من العنف بالعراق
جانب من العنف بالعراق

 

متظاهرين بالعراق
متظاهرين بالعراق

 

متظاهرين يشتبكون مع الأمن
متظاهرين يشتبكون مع الأمن

 


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