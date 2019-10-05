صور.. النائب العام يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا لتقديم التهنئة

كتب إبراهيم قاسم

استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوى بمكتبه اليوم السبت المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا و وفداً رفیع المستوى من نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه.

واجتمع النائب العام ووفد المحكمة الدستورية العليا بالقاعة الرئاسية بمكتب النائب العام، حيث أكدوا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.

وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.

المستشار حماده الصاوى النائب العام