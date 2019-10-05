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صور.. إقبال كثيف على الركن السيناوى بمعرض تراثنا

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:34 م
صور.. إقبال كثيف على الركن السيناوى بمعرض تراثنا جانب من الركن السيناوى بمعرض تراثنا
كتب أحمد حمادة

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شهد معرض تراثنا إقبالا كثيفا فى اليوم الرابع له، خاصة على ركن المنتجات السيناوية الذى شارك فيه عدد كبير من أبناء شمال وجنوب سيناء لعرض أعمالهم الفنية والحرية.
 
وخلال جولة لـ"اليوم السابع"، داخل الركن السيناوى، تابعت عرض الأعمال المصنعة من الجلود الطبيعية و المنسوجات القطنية و الاكسسوارات المصنعة من الخامات الطبيعية.
 
وأكد العارضون فى تراثنا، أن المعرض أتاح لهم الفرصة لعرض أعمالهم، مشيرين إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعرض ساهمت في نجاح المعرض.
 
يشار إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، وافق على تمويل مشروعات للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على تمويل مشروعات صغيرة جديدة وقائمة بشمال سيناء، بقيمة 15 مليون جنيه، ومدة سداد 60 شهرًا، بنسبة عائد تصل لـ 6%‎.
 
معرض تراثنا (2)
جانب من معرض تراثنا 

معرض تراثنا (3)
الركن السيناوى 

معرض تراثنا (4)
معرض تراثنا 

معرض تراثنا (5)
جانب من الركن السيناوى بمعرض تراثنا 

معرض تراثنا (6)
جانب من الركن السيناوى 

معرض تراثنا
معرض تراثنا

 


معرض

تراثنا

معرض تراثنا

أخبار اقتصاد

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