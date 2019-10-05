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"صحة الشرقية": ختام حملة مكافحة البلهارسيا بنسبة تجريع مليون و 89 ألف مواطن

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:02 م
"صحة الشرقية": ختام حملة مكافحة البلهارسيا بنسبة تجريع مليون و 89 ألف مواطن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ختام الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا ومكافحة القواقع اليوم، والتى استمرت 35 يوما، حيث بدأت الحملة يوم 1 سبتمبر الماضى جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم السبت.

وأسفرت جهود الحملة عن إعطاء جرعة البلهارسيا لأكثر من مليون و89 ألف مواطن، فى 142 بؤرة بالقرى المستهدفة بمحافظة الشرقية، بنسبة بلغت 92.21% من المستهدف، والبالغ مليون و 181 ألف مواطن، وذلك بعد استثناء السيدات الحوامل، والمرضعات، ومرضى الفشل الكبدى والكلوى وأوضح الدكتور هشام مسعود أن تجريع المواطنين تم من خلال 199  فرقة طبية، عن طريق أقراص سهلة البلع تعطى لجميع المواطنين، من سن 6 سنوات وحتى 65 سنة، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من 3 مليون قرص.

وتمت المكافحة الميكانيكية للقواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بالمحافظة، بطول 5000 كم طولى، بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين طوال فترة الحملة .

كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الأمراض المتوطنة بالمديرية ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة وجميع الفرق المشاركة على المجهود المبذول خلال فترة الحملة وتحقيق المستهدف منها.


الشرقية

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بلهارسيا

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