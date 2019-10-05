رئيس وزراء روسيا: مسألة عزل ترامب شأن أمريكى داخلي

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اعتبر رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف، أن مسألة عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شأن أمريكى داخلي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن مدفيديف قوله، تعليقا على إطلاق الديمقراطيين دراسة عزل ترامب : "هذا الأمر بصراحة شأن داخلى للولايات المتحدة والنظام السياسى الأمريكي، لكن من المؤكد أن كلا الطرفين "الديمقراطيون والجمهوريون" خاضا صراعا حادا".

وأضاف قائلا : " لهذا السبب أعتقد أن علينا بالتأكيد ألا نقلق من مصيرهم، وكل شيء لديهم سيكون على ما يرام، وسنرى ماذا سيحدث. لكن متابعة هذه القضية أمر مثير للاهتمام".

وكان إليوت إنجيل رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى قد أعرب عن أمله فى حصول اللجنة على ما تحتاجه من وثائق من وزارة الخارجية بشأن التحقيق فى محادثات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى رغم عدم مثول وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة للشهادة.

وكان رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب بالكونجرس: لجنة الشئون الخارجية ولجنة الاستخبارات واللجنة الإشرافية، قد وجهوا استدعاء لبومبيو فى الأسبوع الماضى للمثول أمامهم لتقديم مستندات ذات صلة بالقضية وبعد إقراره يوم الأربعاء الماضى بأنه كان طرفا فى الاتصال الهاتفى المثير للجدل بين ترامب ونظيره الأوكرانى للضغط على الأخير للتحقيق مع جو بايدن ونجله هانتر.