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رئيس مدينة العريش: حربنا القادمة هى البناء والتنمية على أرض الفيروز

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:51 م
رئيس مدينة العريش: حربنا القادمة هى البناء والتنمية على أرض الفيروز العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش ، اننا فى ذكرى انتصار أكتوبر نؤكد أن حربنا القادمة هى البناء والتنمية على أرض الفيروز.

وقدم رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان التهنئه لشعب مصر وخاصة أهالي سيناء شعبا وقيادة سياسيه ومجاهدين سيناء بمناسبه الذكري 46 لنصر أكتوبر.

وقال: "فى هذه المناسبه نقدم التحية لشهدائنا الأبرار رحمهم الله وهم أحياء عند ربهم يرزقون فتحية لأرواحهم الطاهرة شهداء مصر فى معركة انتصار أكتوبر وشهداء مصر فى معركتنا ضد الإرهاب نقدم لهم كل التحية ونعدهم بأكمال مسيرة البناء والتنمية".

أضاف أن حرب أكتوبر المجيدة جسدت تماسك الشعب المصرى كله فشكراً لحرب قامت فوحدت صفوف المصريين قاطبة على كلمة واحدة" النصر لمصر" ، وهم أصحاب النصر الحقيقيين والنصر يُنسَب لهم مع جيش مصر العظيم.

واستطرد: "أخص بالتهنئه أهلى فى سيناء جميعا على ماقدمتموه من تضحيات بالغالى والنفيس من أجل مصر والنصر لمصر". 

وقال "حربنا القادمه هى حرب البناء والتنمية وتتطلب تضافر الجهود للنهوض جميعا بمدينتنا ولنعلم جيدا أن يد تبنى و يد تحمى ".

وأشار إلى أن رسالته لأهل مدينة العريش انه يعلم جيدا حجم المحن التى مرت بهم  والوعد ببذل قصارى الجهد لنلحق بركب معركه البناء والنهضه والتقدم وكما أنتصرنا ف أكتوبر المجيده فسننتصر ف نهضتنا وتصبح مدينتنا من أجمل المدن الساحلية.

وقال " اشكركم على صبركم عليناونعدكم بالاستمرار فى التطوير كما أعدكم بمفاجأت قريبا ".

 


شمال سيناء

العريش

نصر اكتوبر

سيناء

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